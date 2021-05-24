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Bakan Pakdemirli'den tarım işçilerine müjde! Aşılamalarına başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.'

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:14
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.

Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır

Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır

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