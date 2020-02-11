11.02.2020 10:14 - Güncelleme: 11.02.2020 10:24

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük kapılarımızda kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermiyoruz. Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kg ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanında ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük kapısında şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kg uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu.



Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."