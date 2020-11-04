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  • Bakan Pekcan açıkladı: Tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti
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Bakan Pekcan açıkladı: Tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı.' dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:17
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