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Bakan Pekcan: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın ülkemize giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı.'

AA05 Mayıs 2020 Salı 14:54 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 15:22
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.

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