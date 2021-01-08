Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

08 Ocak 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.