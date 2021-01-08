Bakan Selçuk müjdeyi verdi: 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9'unun yerli üretim olduğunu belirtti.
08 Ocak 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:47
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 9’unun yerli üretim olduğunu belirtti.