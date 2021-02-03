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Bakan Selçuk açıkladı: 1 milyon 770 bin kişi başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu'

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 10:30 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 10:41
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini anımsatarak şu bilgileri paylaştı:

"Borç yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 1 milyon 770 bin vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2,75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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