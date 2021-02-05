Bakan Selçuk açıkladı: 2,1 milyar TL ödeme yapılacak

05 Şubat 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:23

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.