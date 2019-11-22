Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda kanun düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda TCK'de düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildirdi.
- AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet konusunda TCK'de düzenleme yapılması için bakanlıklar arasında iş birliği başlattıklarını bildirdi.
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