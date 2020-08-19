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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabası içindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.' dedi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:43
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.

2 bin denetmen eğitildi. Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Tüm koşulların simülasyonunu yaptık. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Sadece dış denetim olmaz, öz denetim de önemli. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik çok önemli.

Olası tüm koşullara göre planlarımız hazır.

Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz bunu değerlendiriyoruz.

 Havalar uygun olduğu sürece açık alanlar da kullanılabilir.

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