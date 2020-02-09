09.02.2020 20:12 - Güncelleme: 09.02.2020 20:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokulu'na girerken, hemen yan tarafta bulunan Selçuk Rebii Karatekin Ortaokulu'nun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce hemen koşarak yanlarına gitti.

VALİ, BELEDİYE BAŞKANI VE İL PROTOKOLÜ DE BAKAN'IN PEŞİNDEN KOŞTU

Bakan Selçuk'un bu hızlı hamlesi yanında bulunan il protokolü başta olmak üzere okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, Belediye Başkanı ve il protokolü de Bakan'ın peşinden koştu.

ÖĞRENCİLERLE SARILIP KUCAKLAŞARAK SOHBET ETTİ

Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrenciler heyecanlandıkları gözlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti, bir isteğiniz var mı diye sordu ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.