İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kimse ne olduğunu anlamadı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir anda koşmaya başladı
Güncel

Kimse ne olduğunu anlamadı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir anda koşmaya başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Konya'da bir okulun açılışı esnasında hemen yan tarafta bulunan başka bir okulun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce hemen koşarak yanlarına gitti.

09.02.2020  20:12 - Güncelleme: 09.02.2020  20:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokulu'na girerken, hemen yan tarafta bulunan Selçuk Rebii Karatekin Ortaokulu'nun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce hemen koşarak yanlarına gitti.

VALİ, BELEDİYE BAŞKANI VE İL PROTOKOLÜ DE BAKAN'IN PEŞİNDEN KOŞTU

Bakan Selçuk'un bu hızlı hamlesi yanında bulunan il protokolü başta olmak üzere okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, Belediye Başkanı ve il protokolü de Bakan'ın peşinden koştu.

ÖĞRENCİLERLE SARILIP KUCAKLAŞARAK SOHBET ETTİ

Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrenciler heyecanlandıkları gözlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti, bir isteğiniz var mı diye sordu ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.

Sivas'ta buzla kaplı gölde su samuru görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat
Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

Türkiye'den Libya'ya oyunu bozacak sevkiyat

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif
İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif

İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye teklif

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı
Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Koronavirüsü SARS'ı geride bıraktı

Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi
Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi

Eski diplomattan çarpıcı itiraf! DEAŞ, Esed'in hizmetine girdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.