Bakan Selçuk: Çocuklarımızın yolunu aydınlatmak bizim en öncelikli vazifemiz

AA 17 Mart 2021 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:40

Selçuk, Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, Türk Kızılay ile düzenlenen Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıtım Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, 2023 vizyon belgesinde "fırsat adaleti" kavramını ısrarla vurguladıklarını söyledi. "Fırsat eşitliği" yerine "fırsat adaleti" dediklerini belirten Selçuk, "Çünkü, adalet kavramı her şeyi yerli yerince değerlendirmek ve gereken tedbiri almayı içeriyor. Yatılı bölge okullarımız, adalet kavramı konusunda en hassas olduğumuz kurumların başında geliyor." diye konuştu.

Bütün çocuklara fırsat eşitliği sağlamak istediklerini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim en öncelikli vazifelerimiz arasında. Burada başarı hikayeleri çıkacak ki bu toprakların başarı hikayeleri biriksin. Buradan memleketimizin geleceği için parlak başarılar ortaya çıkacak ki bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın. İşte bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 gigabyte internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Bu büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz, bugün Kızılay ile beraber bu çocuklarımıza kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız."

Eğitim kurumlarına verdiği destekten dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Ziya Selçuk, "Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Öğrencilerin, yatılı okulda okumaktan kaynaklı başka ihtiyaçları da bulunduğunu, bunların temini için çeşitli kurum ve kuruluşlarla da irtibat halinde olduklarını anlatan Bakan Selçuk, bu kapsamda başta Kızılay olmak üzere pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını aktardı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da eğitime nitelik kazandırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek "Bunların başında yoksul yavrularımızın, ailelerimizin desteklenmesi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği halinde yatılı bölge okulu öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayacağız. İnşallah bugün buralarda okuyan yavrularımız, yarın ülkemizin yöneticileri, bilim insanları, sanat insanları olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek Türk Kızılay tarafından temin edilen kırtasiye setini dağıttı.