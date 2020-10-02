DHA 02 Ekim 2020 Cuma 10:24 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:38

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı. Selçuk, ekim ayına ilişkin bilgi vererek, 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını kaydetti. İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla 'dönemsel muhtaçlık' kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin yanıt verdiklerini vurguladı.