02.02.2020 10:16 - Güncelleme: 02.02.2020 10:25

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti.

Bütün prim borçları 30 Nisan 2020’ye kadar Elazığ ve Malatya’da ötelendi. Deprem bölgesinde sağlık için katılım payları ve ilaç payları 30 Nisan 2020’ye kadar alınmayacak.

Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak.

Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor.

Deprem bölgesinde işsizlik ödeneğinden faydalanacak olan vatandaşların ödemelerini gerçekleştirdik.

Biz ultra sosyal bir devletiz. Sosyal yardım bütçemiz 55 milyar TL'ye ulaştı. 43 farklı sosyal yardım programımız var.