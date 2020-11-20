20 Kasım 2020 Cuma 10:38 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 10:53

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Uzaktan eğitim kararı nasıl alındı?

"Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor. Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz."

"4 Ocak'tan iki hafta önce bir değerlendirme tekrar yapılacak. Tabloya bakacağız. Veriler bize neyi gösteriyorsa onu seçeriz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok."



Yapılan sınavlar geçerli olacak mı?

"Okulları uzaktan eğitime yönlendirmişken sınav yapmamız doğru değildi. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası, ne şekilde olacak bunla ilgili tarihleri belirledik. Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak."

Stajlar yapılacak mı?

"Yıl sonuna kadar stajlar yapılmayacak"

Kreşlerin durumu ne olacak?

"Bununla ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak"