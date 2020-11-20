Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
"Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor. Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz."
"4 Ocak'tan iki hafta önce bir değerlendirme tekrar yapılacak. Tabloya bakacağız. Veriler bize neyi gösteriyorsa onu seçeriz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok."
"Okulları uzaktan eğitime yönlendirmişken sınav yapmamız doğru değildi. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası, ne şekilde olacak bunla ilgili tarihleri belirledik. Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak."
"Yıl sonuna kadar stajlar yapılmayacak"
"Bununla ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak"