Bakan Selçuk Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi

AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:39 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:39

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının zorluklarıyla geçen 1,5 yıllık dönemin ardından Bakanlık tarafından 21 Haziran'da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal ve akademik destekler başlatıldı.

Yaz dönemini doğayla, sporla, kültürle, sanatla ve bilimle tazelenerek geçirmek isteyen herkese ulaşma hedefi kapsamında her ilde etkinlikler yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da "Telafide Ben de Varım" programına destek olacak.

Program, fiziksel, sosyal ve akademik gelişim alanlarındaki etkinliklerle yaz boyunca öğrencilere çeşitli imkanlar sunacak.

- "HAYATIN İÇİNDEKİ MÜFREDAT İŞTE TAM DA BURADA"

Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı program kapsamında Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari Mergabütan Kayak Tesisleri mevkisinde, etkinlik kamplarının kurulduğu alanda öğrencilerle buluştu.

Geçen yıl Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının yapıldığı Depin Bölgesi'nde Zap Suyu kenarında bota binen Selçuk, farklı okullardan gelen öğrencilerin rafting yarışını da başlattı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, telafi programının "derslerin telafisi" ve "salgının telafisi" diye ayrılamayacağını belirtti.



Yapılan her etkinliğin içinde eğlenceyle birlikte müfredat olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Doğa kampındaki futbolun, voleybolun, basketbolun, kanonun, okçuluğun taktiklerinin içinde matematik, fizik, mantık, konsantrasyon ve motivasyon var. Yakılan kamp ateşinde kimya var, gölgesine sarılıp dallarını okşadığımız ağaçlarda biyoloji var. Rafting sporunda denge var, suyun gücünü hissetmek var. Tüm bunları deneyimleyerek öğrenmek paha biçilemez. Biz burada sadece rafting yapmadık, coğrafya dersinin derinliklerine daldık. Bu vadide akan Zap Nehri'nin debisini keşfederek fizik dersine geçtik, suyun kaldırma kuvvetini, itme çekme kuvvetini, hareket kavramını işledik. Hayatın içindeki müfredat işte tam da burada."