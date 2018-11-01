Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da katılımıyla Balıkesir'de iş adamı Nazmi Yarış tarafından yaptırılan Yarış Ortaokulu'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, kürsüye gelirken kendisine ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi.

Selçuk, eğitimciler olarak biraz sıra dışı olduklarını belirterek, "Çocukların ıslığını görünce ıslıkla cevap vermemek olmazdı." diye konuştu.

Okulun Balıkesir'e hayırlı olması dileğinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Bugün biz eğitimle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun yol göstericiliğinde yeni bir hamleye, yeni bir çıkışa doğru gitmekle meşgulüz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu meşguliyetimizin semeresini alacağız, verimliliğine kavuşacağız hep birlikte. Ancak bu arada, Balıkesir'in ayrı bir ödevi var. Balıkesir, 'Bizim yeterince dersliğimiz, öğretmenimiz, güzel okullarımız var.' diyerek yerinde durmamış ve BENGİ diye bir proje başlatmış. Tam da bizim üzerinde durmak istediğimiz konu bu."

Selçuk, Balıkesir'in Türkiye'deki diğer illerle yarışmayacağını, Yarış Ortaokulu gibi okullar sayesinde dünya ile yarışacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz PISA'daki sıralamanızla ilgili yarışta ne yaptığınızı göstermek, yükselmek ve yücelmektir. O sebeple ben Balıkesir gibi illerimizin yeni bir ödevi olduğunu hep vurguluyorum ve inşallah sizden öncülük etmenizi bekliyorum. Bizim altyapısı çok büyük ölçüde tamamlanmış, tam gün eğitim yapan illerimizin bir kısmıyla ilgili bir çalışmamız olacak. O çalışmanın içinde Balıkesir de var. Hep beraber Balıkesir'in eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çalışacağız. Ben Nazmi Yarış Beyefendi'ye bu eser bırakma arzusundan dolayı, insanların öldükten sonra da hayırla yad edilmesine fırsat sağlayan bu tür çalışmalarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

- "Bilgiyi doğru kaynaktan almaları önemli"

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, böyle bir ortaokulun bir hayırsever tarafından yapılarak milli eğitim camiasına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Balıkesir'in her yönüyle kendi kendine yeten bir şehir olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bakanlığımız açısında yeraltı zenginlikleri ve yer üstü zenginlikleriyle de ilgileniyoruz doğal olarak. Balıkesir o açıdan da şanslı bir ilimiz. Doğal kaynakları diğer yörelerimize göre oldukça zengin. Ama o kaynaklar ekonomiye kazandırılmadan bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin kaliteli insan kaynağına ihtiyacının olduğuna işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"İnsanoğlu, 18. yüzyıla kadar toprağı kontrol etmek için 'Ne kadar çok toprağım olursa, o kadar dünyaya hükmederim, benim sözüm geçer.' anlayışındaydı. Sanayi devrimiyle bu yıkıldı. Toprağı çok az olup, sanayi inşa edebilenler söz sahibi oldu. Bu, geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Sonra yerini sermayeye, paraya bıraktı. Ama yeni yüzyılda bunların değeri, anlamı azaldı. Artık bilgiyi üreten, işleyen, aklını ona katan, katma değer üreten toplumlar bu rekabet ortamında öne çıkmaya başladı. O açıdan tabii bu ilkokul, ortaokul ve lisede biz gençlerimizden bilgi üretmesini beklemiyoruz doğal olarak ama doğru bilgiyi doğru kaynaktan almaları önemli. İnşallah belli bir çağa geldikten sonra da artık bu bilgileri işleyerek yeni bilgiler üretmeye ve topluma ışık ve rehber olmaya başlayacaklar. Onun için biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir karşılık beklemeksizin böyle bir eğitim yuvasını Balıkesir'e kazandıran hayırseverimize de teşekkür ediyorum."

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulu yaptıran hayırsever Nazmi Yarış'a teşekkür belgesini takdim etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun konuşmalarının ardından, okulun açılışı gerçekleştirildi.

Okulu gezen Bakanlar Selçuk ve Dönmez, konferans salonunda öğretmenlerle bir toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Selçuk, protokol üyeleri ve öğretmenlerle özçekim yaptı.

Okul açılışının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Yazıcı, günün anısına Bakanlar Dönmez ve Selçuk'a Yağcıbedir halısı ile Marmara Adası'ndan çıkarılan mermerden yapılmış satranç takımı verdi.