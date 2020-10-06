Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
*Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.
*Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar
*2 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık
*İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak
*Okula gitmeyen çocuklar derslerini EBA’dan takip edecek, derslerden sorumlu olacak
*Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor
*İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek
*Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak
*Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk
*İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak
*Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin tablet dağıtacağız
*Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak
*Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım
*Destekleme kursları haftada 2 gün devam edecek