06 Ekim 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:03

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN SELÇUK'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

*Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar

*2 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık

*İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak

*Okula gitmeyen çocuklar derslerini EBA’dan takip edecek, derslerden sorumlu olacak

*Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor

*İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek

*Sınıf mevcudu ve okulda kalma süresi azaltılacak

*Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk

*İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak

*Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin tablet dağıtacağız

*Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak

*Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım

*Destekleme kursları haftada 2 gün devam edecek