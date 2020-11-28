Bakan Selçuk: İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:"Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz."