İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2020 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Selçuk: İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz
Güncel

Bakan Selçuk: İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz.'

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:44
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:"Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.