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  • Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu
Güncel

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu.

27 Mart 2020 Cuma 16:25 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:25
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