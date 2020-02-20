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Son dakika... Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı

Bakan Selçuk, '(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de.' dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

AA20 Şubat 2020 Perşembe11:16 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:29

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. 

Bakan Selçuk, "(Yenilenen EBA) Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildirdi. Bakan Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız." dedi.

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