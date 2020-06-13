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Bakan Selçuk: Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık'

13 Haziran 2020 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 12:28
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz."

Selçuk: "Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız."

Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak"

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