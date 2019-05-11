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Bakan Selçuk, ödül törenine alçı ayakkabısı ve bastonla katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Türkiye 24'üncü Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni'ne alçı ayakkabısı ve bastonla katıldı. Bakan Selçuk'un, sol ayağında burkulma sonucu incinme meydana geldiği belirtildi.

  • DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen '24'üncü Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk, törenin yapıldığı salona, sol ayağında alçı ayakkabı ve bastonla geldi. Bastonun üzerinde 'M.E.B. Ziya Selçuk' yazdığı görüldü.

'YETENEĞİN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Türkiye Zeka Vakfı´nın çalışmasını çok önemsediklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu tür çalışmaların bütün topluma yaygınlaştırılması ve sonuçta Türkiye'deki bütün değerlerimizin açığa çıkarılması, bu değerlerimiz için eğitim ortamları ve fırsatları oluşturulmasını Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte de zekanın, yeteneğin tespit edilmesi, bu konularla ilgili araç gereç geliştirilmesi, eğitim merkezlerinin oluşturulması ve öğretmen eğitimlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok parametrede hazırlıklarımız var" diye konuştu.

Selçuk, bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederken, Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'na destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

'GÖRÜNMEZLİĞİ İCAT ETMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı da, düşünen, bilgiye, akla ve zekaya önem veren insanların çoğalmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Hedefimiz bütün insanlar, her yaştaki insanlar. O yüzden 5 kategoride yarışmayı düzenliyoruz; ama odak alanımız çocuklarımız, gençlerimiz. Çünkü onlar bizim yarınlarımız, onlarla ilgili çok önemli önlemler almamız lazım" ifadelerini kullandı. 2023 Eğitim Vizyonu'nun son derece umut verici olduğunu kaydeden Halıcı, çocukların ilgi, yetenek ve zekalarının mümkün olduğunca erken keşfedilmesinin önemine işaret etti. Konuşmaların ardından yarışmada ilk üç dereceye girenlere plaketlerini Ziya Selçuk ve Emrehan Halıcı takdim etti.

Minikler kategorisinde birincilik elde eden Eyüp Ensar Altuntaş, çok mutlu olduğunu belirtirken, aynı kategoride üçüncü olan 9 yaşındaki Noyan Önder, "Büyüyünce bilim insanı ya da futbolcu olacağım. Bilim insanı olursam eğer görünmezliği icat etmeye çalışacağım" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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