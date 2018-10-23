Bakan Selçuk: Okul yöneticilerinin yetki sorumluluklarını artırıyoruz

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıklanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıklanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'ni açıklıyor.

Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını bildiren Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız." dedi.

Selçuk'un konuşmasından diğer konu başlıkları şöyle:

- Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılıyor.

-Sözleşmeli öğpretmenlerin görev süresi kısalıyor.

-Ücretli öğretmenlerin maaşı artırılıyor.

- 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor.

- Teneffüs süreleri artırılıyor.

-Liselerde ders saatleri yarı yarıya azalıyor.

-Çocukların ilgi alanı ve mizacına yönelik seçmeli dersler geliyor.

-Ders çizelgeleri yeniden düzenleniyor.

-Öğretmen ve okul yöneticileri için ölçütler getiriliyor.