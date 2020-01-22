İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9235
  • EURO
    6,5662
  • ALTIN
    296.09
  • BIST100
    123307
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hayrettin Karaca anısına öğrencilerle fidan dikti
Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Hayrettin Karaca anısına öğrencilerle fidan dikti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına fidan dikti.

AA22.01.2020  15:44 - Güncelleme: 22.01.2020  15:44

Batıkent'teki Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesinin bahçesinde öğrencilerle fidan diken Selçuk, "Bütün Türkiye'de, 81 ilde yapıyoruz. Benim tahminimden çok çok öte. Ben istedim ki her ilde 100 fidan olsun ama anlıyorum ki binlercesi dikiliyor." dedi.

Erozyonla mücadelede öğrencilerin desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Selçuk, "Toprak Dede'yi toprağa verirken aynı zamanda onunla beraber binlerce ağaç da toprakla buluşsun." ifadelerini kullandı.

- "DOĞA BİZE EMANET"

İnsanların, doğanın sahibi olmadığının altını çizen Bakan Selçuk, "Doğa bize emanet ve bütün bu bitkiler bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yurttaşlarımız. Onlarla beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, fidan dikimi ile Karaca'nın da yad edildiğini vurgulayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çocuklar, bana yardım edin." diyerek öğrencileri yanına çağıran Selçuk, çam fidesi dikti.

Etkinlikte ayrıca bir TEMA görevlisi, 800 yaşındaki ağaca ait meşe palamudunu Selçuk'a hediye etti.

Bayraktar'dan Star.com.tr okuyucularına Gaziantep daveti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!
FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi
Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Yunanistan, Mısır ve İsrail'i uyardı: Anahtarı Türkiye'nin elinde
Yunanistan, Mısır ve İsrail'i uyardı: Anahtarı Türkiye'nin elinde

Yunanistan, Mısır ve İsrail'i uyardı: Anahtarı Türkiye'nin elinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.