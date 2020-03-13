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Aile Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemi: Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,'Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek' dedi.

AA13 Mart 2020 Cuma 12:03 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 12:12
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Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını açıkladı. Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek” dedi.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu belirten Bakan Selçuk, “Yeni tip korona virüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

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