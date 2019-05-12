Bakan Selçuk’tan anlamlı ''Anneler günü'' paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı video ile annelerin Anneler Gününü kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaştığı mesajında "Annelerimize şükran duygularımla" açıklamasında bulundu.
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