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Bakan Selçuk'tan Doğa koleji açıklaması: Şirket kurtarma planımız yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (Doğa Koleji krizi) Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Satış ve devir işlemleriyle ilgili taraflarla temas halindeyiz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma planımız yok

18.12.2019  17:43 - Güncelleme: 18.12.2019  17:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (Doğa Koleji krizi) Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Satış ve devir işlemleriyle ilgili taraflarla temas halindeyiz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma planımız yok.

Ayrıntılar geliyor...

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