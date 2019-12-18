Bakan Selçuk'tan Doğa koleji açıklaması: Şirket kurtarma planımız yok
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (Doğa Koleji krizi) Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Satış ve devir işlemleriyle ilgili taraflarla temas halindeyiz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma planımız yok
18.12.2019 17:43 - Güncelleme: 18.12.2019 17:50
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: (Doğa Koleji krizi) Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Satış ve devir işlemleriyle ilgili taraflarla temas halindeyiz. Kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma planımız yok.
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