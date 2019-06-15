Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.
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