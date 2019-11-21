Bakan Selçuk'tan 'personel ve işçi alımı' müjdesi Bakan Selçuk, 'Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz.' dedi.