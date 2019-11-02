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Bakan Selçuk'tan Seçil öğretmene destek telefonu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ekim kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'la telefonda görüştü.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek vererek, kendisine "yanınızdayız" mesajı iletti.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra beğeni aldı.

Seçil öğretmen, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısı eşliğindeki gösterinin paylaşılması sonrası sosyal medyada terör örgütü sempatizanlarının hedefi haline geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen Seçil Yıldız'la telefonda görüştü.

Görüşmede Seçil öğretmene destek mesajını ileten Bakan Selçuk, "Öğretmenim, 29 Ekim’de okul bahçesinde oluşturduğunuz güzel bir tablo karşısında rahatsız olanlar, Şırnaklı evlatlarımızın huzurundan, mutluluğundan rahatsız olanlardır. Güvenlik güçlerimiz bu kişileri en kısa sürede ortaya çıkarıp yargıya teslim edecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğitim ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Ailenize çok selam söyleyin." ifadesini kullandı.

Seçil Yıldız'ın da Bakan Selçuk'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

"Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı"

Öte yandan olayla ilgili Twitter hesabından da bilgi paylaşan Bakan Selçuk, "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi de terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, Seçil öğretmen için destek mesajı paylaştı.

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