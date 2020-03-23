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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'etkinlik yayını' eleştirilerine açıklama

EBA'daki tartışmalı görüntülerle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Güvenip denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı görüntüleri onaylamıyorum. Çocuklar için uygun değil' dedi.

23 Mart 2020 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:10
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün eleştirilere neden olan etkinlik yayını ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, 'Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Gözden kaçırdığım bir kaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından bir açıklama paylaştı. Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki, görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım bir kaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam.'

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