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Bakan Selçuk'tan velilere tavsiye: Çocuklarınızın kendini ifade etmesine izin verin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek, 'Ağlayarak, huysuzlanarak, sıkılarak tepki vermeleri normal. Bu durum, çocukların Koronavirüs tepkisidir. Lütfen çatışmayın ve kendilerini ifade etmelerine izin verin' dedi.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 11:44
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Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından 'Ziya Öğretmen' imzasıyla paylaştığı mesajda, çocukların koronavirüs salgını karşısında verdikleri tepkilere dikkat çekti. Velilere çocuklarıyla çatışmamaları yönünde tavsiyede bulunan Selçuk, "Çocuklarımız büyük bir değişimin içindeler. Sokak yok, okul yok, öğretmen yok, gelen giden yok, gezmek yok. Sizin kaygınız istemeden de olsa onlara geçiyor ve onlar her değişimi baştan ayağa bir duygu olarak hissediyor. Ağlayarak, huysuzlanarak, sıkılarak tepki vermeleri normal. Bu durum, çocukların koronavirüs tepkisidir. Lütfen çatışmayın ve kendilerini ifade etmelerine izin verin" ifadelerini kullandı.

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