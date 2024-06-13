Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin paylaşım yaptı.
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:
"İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."
Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024
İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir...