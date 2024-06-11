İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3609
  • EURO
    34,7896
  • ALTIN
    2399.6
  • BIST100
    10051.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin ile bir araya geldi
Güncel

Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun ile bir araya geldi.

AA11 Haziran 2024 Salı 19:04 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin ile bir araya geldi
ABONE OL

Şimşek ve Jin arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Bankanın kurucu üyesi ve 10. büyük sermayedarı olduğu anımsatıldı.

MAKROEKONOMİK POLİTİKALARA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bankanın, Türkiye'nin önemli bir kalkınma ortağı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, ülkemizin kamu ve özel sektördeki sürdürülebilir altyapı projeleri, uluslararası bağlantı yolları, dijital ve yeşil dönüşüm gibi öncelikleri için finansman sağlanmasına devam edilmesi hususunda mutabık kalınmış ve Bankayla güçlü ilişkilerimizi önümüzdeki 3 yıl için somutlaştırmak üzere ilk Ülke Programı çalışmalarına başlanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bankanın tüm üyeleri için başta ulaştırma ve enerji olmak üzere birçok sektörde kalkınma projelerine sağladığı finansman tutarının 50 milyar doları aştığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamış olan Banka, önümüzdeki dönemde de Orta Vadeli Programımızla uyumlu şekilde kalkınma projelerimize destek vermeye devam edecektir. Bu durum, uluslararası finansal kuruluşların kararlılıkla uyguladığımız makroekonomik politikalarımıza duyduğu güvenin bir tezahürüdür."

  • Bakan Şimşek
  • Jin Liqun
  • Asya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.