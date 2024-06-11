Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin ile bir araya geldi

Şimşek ve Jin arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Bankanın kurucu üyesi ve 10. büyük sermayedarı olduğu anımsatıldı.

MAKROEKONOMİK POLİTİKALARA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bankanın, Türkiye'nin önemli bir kalkınma ortağı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, ülkemizin kamu ve özel sektördeki sürdürülebilir altyapı projeleri, uluslararası bağlantı yolları, dijital ve yeşil dönüşüm gibi öncelikleri için finansman sağlanmasına devam edilmesi hususunda mutabık kalınmış ve Bankayla güçlü ilişkilerimizi önümüzdeki 3 yıl için somutlaştırmak üzere ilk Ülke Programı çalışmalarına başlanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bankanın tüm üyeleri için başta ulaştırma ve enerji olmak üzere birçok sektörde kalkınma projelerine sağladığı finansman tutarının 50 milyar doları aştığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ülkemize 4,5 milyar dolar finansman sağlamış olan Banka, önümüzdeki dönemde de Orta Vadeli Programımızla uyumlu şekilde kalkınma projelerimize destek vermeye devam edecektir. Bu durum, uluslararası finansal kuruluşların kararlılıkla uyguladığımız makroekonomik politikalarımıza duyduğu güvenin bir tezahürüdür."