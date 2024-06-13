İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2024 Cuma / 8 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5278
  • EURO
    34,995
  • ALTIN
    2407.41
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz
Güncel

Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, 'İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz
ABONE OL

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin paylaşım yaptı.

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

"İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.