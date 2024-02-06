İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Şimşek, Manisa'da temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa'da çeşitli temaslarda bulundu, iş dünyası temsilcileriyle toplantı yaptı.

AA6 Şubat 2024 Salı 18:56 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Manisa'da temaslarda bulundu
ABONE OL

Manisa programına Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret ederek başlayan Şimşek, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Şimşek, Başkan Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Burada Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla da görüşen Şimşek'e ildeki çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel fabrikasını da gezen Bakan Şimşek, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'dan tesis hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.

Şimşek, Manisa Organize Sanayi Bölgesini (MOSB) ziyaret ederek, MOSB Başkanı Cemal Sait Türek ve sanayicilerle toplantı yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Manisa iş dünyası temsilcileri toplantısına katılan Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcilerinin taleplerini de dinlediği toplantının ardından programını tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.