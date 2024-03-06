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Bakan Şimşek: Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek: Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

DHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:09 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz
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Bakan Şimşek: Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

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