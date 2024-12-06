İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2024 Cuma / 5 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8004
  • EURO
    36,8649
  • ALTIN
    2950.24
  • BIST100
    10081.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Şimşek, Türk öğrencilerin başarısını değerlendirdi
Güncel

Bakan Şimşek, Türk öğrencilerin başarısını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimde kalite artışının ekonomik ve beşeri kalkınmanın ana unsurlarından olduğunu belirtti.

AA6 Aralık 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Türk öğrencilerin başarısını değerlendirdi
ABONE OL

Şimşek, sosyal medya hesabından Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir." ifadesini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"TIMSS sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz."

  • eğitimde kalite
  • ekonomik kalkınma
  • beşeri kalkınma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.