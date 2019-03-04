Bakan Soylu: DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi. Burada ilk kez söylüyorum. DHKP/C üst düzey sorumlusu Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur' dedi.