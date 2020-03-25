Bakan Soylu, 24 TV'de açıklamalarda bulunuyor

25 Mart 2020 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 11:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de Günün Manşeti Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Küresel olarak ilk kez böyle bir kriz ile karşı karşıyayız. Dünyayı iyi takip ediyoruz. Aynı zamanda da neler yapabileceğimizi planlıyoruz.

(65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı) Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde koordineli şekilde süreçleri yürütüyoruz. Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti.

Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 1748 hesap tespit ettik. Bu hesapların yüzde 65'i terör örgütleriyle bağlantılı.

Sosyal medya hesaplarında 410 kişi yakalandı.

(Koronavirüs tedbirleri) 211 bin 367 iş yeri kapatıldı.