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Bakan Soylu: 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, 'ByLock'ta daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiştir.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.
 
Soylu, şöyle devam etti: "ByLock kullanıcısı olmayan ancak ByLock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu belirlenen, 679’u kamuda halen görevde 2 bin 341 kişi tespit edilerek bilgiler yine ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır."

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