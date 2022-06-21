İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2022 Salı / 22 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3309
  • EURO
    18,2471
  • ALTIN
    1024.65
  • BIST100
    2539.2
Güncel

Bakan Soylu: 292 hedefe operasyon yapıldı

Diyarbakır merkezli 10 ilde gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'yla ilgili Diyarbakır'da açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '292 hedefe sabah 4200 personelle evlere girmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Diyarbakır'ımızı zehirlemeye çalışan baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde gözaltına alınmıştır.' dedi.

21 Haziran 2022 Salı 07:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye'nin en büyük "Kökünü kurutma" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Diyarbakır'da açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* 292 hedefe sabah 4200 personelle operasyon yapıldı.

* Şu ana kadar 213 kişi gözaltına alındı.

* Baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı.

Girilen adreslerde örgüt paçavraları, gerekse bazı adreslerde kalaşnikoflar ele geçirildi. Operasyonun hedefinde bir taraftan uyuşturucu bir yandan da terör finansmanı var.

* Bugün bir operasyon daha başladı Narko Terör Operasyonu Eren Abluka-18 Operasyonu. O da belirlenen 200 hedefin 50'sini almıştık şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyondur.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.