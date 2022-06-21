Bakan Soylu: 292 hedefe operasyon yapıldı

Diyarbakır merkezli 10 ilde aralarında 2 kadın üst yöneticinin olduğu Türkiye'nin en büyük "Kökünü kurutma" uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili Diyarbakır'da açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* 292 hedefe sabah 4200 personelle operasyon yapıldı.
* Şu ana kadar 213 kişi gözaltına alındı.
* Baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı.
Girilen adreslerde örgüt paçavraları, gerekse bazı adreslerde kalaşnikoflar ele geçirildi. Operasyonun hedefinde bir taraftan uyuşturucu bir yandan da terör finansmanı var.
* Bugün bir operasyon daha başladı Narko Terör Operasyonu Eren Abluka-18 Operasyonu. O da belirlenen 200 hedefin 50'sini almıştık şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyondur.
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