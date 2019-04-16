Bakan Soylu: 321 bin 93 kardeşimiz güvenli bölgelere döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür.'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür."
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