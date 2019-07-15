Bakan Soylu: 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz İçişleri Bakanı Soylu: '15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik.'(15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik.'