Bakan Soylu: Açıkça söyleyeyim dünyada bunu başarabilecek başka bir teşkilat yok

24 Aralık 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı’nda konuştu.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Tüm Türkiye'de bin 5 polis merkezi amirliğinde, 80 jandarma biriminde bin 86 noktada, toplam 8 bin personel çalışmalara başladı. Açıkça söyleyeyim dünyada bunu başarabilecek başka bir teşkilat yok.

Geçen sene bu vakitte 150 bin 200 bin civarında KADES indirme mevcuttu. Burada tüm teşkilatımızla bir kampanya yürüttük. Polislerimize ve jandarmalarımıza tüm ilçelerde stant kurarak özellikle kadınlara rica edip ‘bunu indirir misiniz’ diyerek çalışma yaptılar ve bu işin peşinden koştular. Buradan edilecek ihbarlarla 3 dakika da 5 dakika da olaylara müdahale edebildik.

İhbarların tamamına gidildiğini müdahale edildiğini de burada ifade etmek isterim.

Trabzon’da bir hanımefendi bana anlattı. KADES’i indiriyor. ‘Ha bunu bir deneyim’ diyor daha sonra polis 4 dakikada geliyor. Tabii bunu ‘ben denedim’ diyor. Ancak polisler ısrar etti eşiniz baskı mı yapıyor diye. Polisler en az 20 defa aradı bir şey var mı diye. Sonra da sabah geldiler tekrar kontrol ettiler. Hakikaten bunun bir deneme olduğuna ikna oldular.

Bu milletimizin de sahip çıktığı bir olay inşallah bu şekilde başarılı bir şekilde de devam edecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir.

Özellikle Adalet Bakanlığı’na ayrıca teşekkürüm var. Geçen yıl bu eylem planını gözden geçirdiğimiz de hakimler ve savcılarımızın da bu konuya aynı anlamda bakmalarının gerekli olduğunu görmüştük. Bu koordinasyon iyi bir şekilde oluşturulduğu için daha da iyi sonuç alacağımız kanaatindeyim.

Önleyici tedbir kararı geçen yıla göre artmıştır. Tüm ihbar kanallarının artmasının da bu artış da önemlidir. Şiddet mağduru kadınlarımız daha hızlı ve kolay şekilde ihbarda bulunabiliyor. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele tüm dünyanın da mücadele olduğu bir gelişmedir. Ülke olarak rehavete kapılacak bir yerde değiliz. Aklımızın yettiği her tedbiri almaya sıfır rakamına ulaşana kadar devem etmek zorundayız.

Bu mücadelede toplumun tüm kesimlerini dahil ettiğimiz oranda başarımız artacaktır. İnşallah daha olumlu rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

Özellikle gençlerimize bu durumun kendi aile anlayışımız da bir karşılığı olmadığını anlatıyoruz. Ben bundan da büyük bir umut duyuyorum.