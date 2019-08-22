Bakan Soylu: Teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler ile ilgili, 'Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.' dedi.