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Bakan Soylu: Teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler ile ilgili, 'Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." 

- "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor." 

Ayrıntılar geliyor...

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