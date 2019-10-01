Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" dedi.
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