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Bakan Soylu açıkladı: Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderildi

İçişleri Bakanı Soylu, 'Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi' dedi.

  • AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, DEAŞ'ın yakalanan önemli ismi hakkında, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki tampon bölgede kalan DAEŞ'li teröristin de uçakla ABD'ye sınır dışı edildiğini söyledi. Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." ifadelerini kullandı.

Soylu,eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin, "İlk önemli detay evin kapısının, evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. Yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" şeklinde konuştu. 
 
Soylu, son dönemde intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin ise "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" ifadesini kullandı.

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