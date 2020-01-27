27.01.2020 11:02 - Güncelleme: 27.01.2020 11:38

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Şu ana kadar toplam 948 artçı deprem meydana geldi. 45 barınma alanı belirledik. Köylerimizi ihmal etmedik yardımlar götürülüyor"

"Deprem bölgesinde 4 bin 800 personel görev yapıyor"



"Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı."



"Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandı."



İçişleri Bakanı Soylu, köylerde yıkılan evler için 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.



"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek."



"Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz."



Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"1607 kişi hastaneye başvurdu, 86 kişinin tedavisi sürüyor, 18'i yoğun bakımda, durumları iyi"



Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Elazığ'da 50 yıkık bina ve 308 ağır hasarlı bina var. Hasar tespit çalışmalarını 10 gün içinde tamamlayacağız"

"Şubat sonu temel atılacak, yıl sonu konutlar verilecek. Elazığ genelinde 2 bin yeni konut yapılacak"

