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  • Bakan Soylu: Eşyasını alamayanlara 30 bin TL yardım gönderilecek
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Bakan Soylu: Eşyasını alamayanlara 30 bin TL yardım gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor.

28.01.2020  11:38 - Güncelleme: 28.01.2020  12:00

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yıkılan binalar için acil kira yardımı başladı. Eşyasını alamayanlara 30 bin TL yardım gönderilecek"

"İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."

"Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı."

Bakan Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yaralı sayımız 1607 oldu, çoğu taburcu edildi. Hastanede 70 yaralı var, 9'u yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki hastalar arasında durumu kritik olan yok"

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Elazığ depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz . Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi"

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